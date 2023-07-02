Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki İlayda Kılıç, boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 08:10
Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
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Denizli'nin Çivril ilçesinden Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı'na ailesiyle günü birlik tatil için gelen İlayda Kılıç, suya girmenin yasak olduğu bölgede serinlemek için girdiği Salda Gölü'nde bir anda gözden kayboldu.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve cankurtaranlar sevk edildi. İlayda Kılıç'a ulaşamayan ekipler, küçük kızın bulunması için Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı.

ACI HABER GELDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucunda İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikte, balçıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Kılıç'ın cenazesi, Yeşilova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Burdur Salda gölü

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