Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki İlayda Kılıç, boğuldu.
Denizli'nin Çivril ilçesinden Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı'na ailesiyle günü birlik tatil için gelen İlayda Kılıç, suya girmenin yasak olduğu bölgede serinlemek için girdiği Salda Gölü'nde bir anda gözden kayboldu.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve cankurtaranlar sevk edildi. İlayda Kılıç'a ulaşamayan ekipler, küçük kızın bulunması için Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı.
ACI HABER GELDİ
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucunda İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikte, balçıkta cansız bedenine ulaşıldı.
Kılıç'ın cenazesi, Yeşilova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- Basket görüntüleri tartışma yarattı
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması
- Naci Görür'den açıklama: İki fay hattını işaret etti!
- FIFA'dan devrim niteliğinde karar!
- Devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı
- Benzine dev zam yolda!
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- Katliam gibi kaza: 51 ölü