Saldırgan koca uzaklaştırma kararını tanımadı! Eş tarafından satırlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K., eşi L.K.’ye satırla saldırarak ağır yaraladı.
Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesi’nde M.K. adındaki saldırgan erkek, uzaklaştırma kararına rağmen eve gelerek eşi L.K.’ye saldırdı. Satır darbeleriyle ellerinden ve kafasından ağır yaralanan kadın, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan L.K., Nevşehir’de hastaneye kaldırıldı, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Gaziantep’e sevk edildi.
AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan M.K., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Nevşehir #Saldırgan
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!