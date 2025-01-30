Saldırgan koca uzaklaştırma kararını tanımadı! Eş tarafından satırlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:43

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:43

Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesi’nde M.K. adındaki saldırgan erkek, uzaklaştırma kararına rağmen eve gelerek eşi L.K.’ye saldırdı. Satır darbeleriyle ellerinden ve kafasından ağır yaralanan kadın, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan L.K., Nevşehir’de hastaneye kaldırıldı, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Gaziantep’e sevk edildi.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan M.K., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.