İş yerine kurşun yağdırmıştı: O saldırgan İzmir'de yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde iş yerini kurşunlayıp kaçan saldırgan kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş yerine kurşun yağdırmıştı: O saldırgan İzmir'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:35

Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde önceki gün S.Y.’ye (58) ait bir iş yeri, otomobiliyle bölgeye gelen bir kişi tarafından kurşunlandı.

Şikayet üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin K.K. (23) olduğunu belirledi. Silahlı saldırgan polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #İzmir

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