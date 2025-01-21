Tanımadığı kişiyi öldüren saldırgandan kan donduran ifade: 'Birilerini öldürme isteğim vardı'
Ankara’da tanımadığı Yetkin Güner’i bıçaklayarak öldüren İsmail Tek hakkında “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Sanık ifadesinde, “Birilerini öldürme isteğim vardı” dedi.
Ankara’nın Ulus ilçesinde, Kurtuluş Müzesi önünde meydana gelen kan donduran olayda, İsmail Tek adındaki saldırgan, tanımadığı Yetkin Güner’i yolda yürürken 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Tek, güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalanarak tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla, Tek hakkında “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
“BİRİLERİNİ ÖLDÜRME İSTEĞİM VARDI”
İddianamede, İsmail Tek’in ifadesine de yer verildi. Tek, Yetkin Güner’i tanımadığını belirterek, “İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu nedenle tanımadığım maktulü öldürdüm” dedi. Ayrıca olay öncesinde Güner’in kendisine hakaret ettiğini ileri süren Tek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Savcılık, İsmail Tek’in savunmasız durumdaki Güner’e yönelik saldırısının “canavarca hisle” yapıldığına vurgu yaparak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
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