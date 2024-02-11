Saldırı iddiaları gündemdeydi: AKP’li vekil, AKP’li başkanla tokalaşmadı

Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:24

Güncelleme: 11.02.2024 - 17:39

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin Elazığ’da katıldığı aday tanıtım töreninde dikkat çeken görüntüler yaşandı.

Adaylar açıklandıktan sonra sahneye çıkan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, partilileriyle tokalaşırken Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları’nın elini havada bıraktığı görüldü.

SALDIRI İDDİASI

Eylül ayında AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibinin, Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı iddia edilmişti.

İddiaya göre, SKM toplantısında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekili Nazırlı’ya, "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" demiş, su şişesi fırlatmasının ardından Şerifoğulları ve vekil Nazırlı arasında arbede çıkmıştı.

Olaya müdahale eden polis, giriş çıkışları yasakladığı parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri almıştı. AKP Elazığ İl Başkanlığı ise arbede iddialarını yalanlamıştı.