'Saldırı planı yapıyorlardı'... Yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

25.12.2025 09:08:00
Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD terör örgütünün, "Noel ve yılbaşı etkinliklerini hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler kapsamında" 115 kişinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet'in ulaştığı Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında; IŞİD’in kalabalık bölgelerde terör saldırısı gerçekleştirebileceği uyarısı yapılmış, personelden özellikle halk pazarları ve alışveriş merkezlerinde tedbirleri artırmaları istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Noel ve yılbaşı etkinliklerinde IŞİD'in çağrısıyla saldırı hazırlığında olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

115 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında;

DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduktan anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslarası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında ilimiz genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma faaliyeti gerçekleştirilmiş, sonucunda tabancalar, fışekler ve bir çok örgütsel dokümana el konulmuştur.

Şüphelilerden 115'i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

SALDIRI HAZIRLIĞINI, CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ...

Cumhuriyet'in ulaştığı Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında; olası IŞİD terör saldırısına karşı personel ve ilgili birimler uyarılmıştı.

Ankara ve İstanbul’a işaret edilen yazıda; halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı bildirilmişti.

Alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği aktarılmıştı. 

