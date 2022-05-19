Salgın nedeniyle izin verilen mahkûmların süresi doluyor... Cumhur’da ‘seçim affı’ hazırlığı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Covid-19 salgını nedeniyle izinli sayılarak açık cezaevlerinden bırakılan hükümlü ve tutuklular için iktidar formül arayışında. Salgın gerekçesiyle hükümlülere 2020 yılında denetimli serbestlik uygulaması getirildi. Yaklaşık 200 bin kişinin yararlandığı “cezaevi izni” uygulamasının süresi de bugüne dek iki kez uzatıldı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Cumhur İttifakı, ülkedeki salgın tedbirleri neredeyse tamamen sona ermesine karşın 31 Mayıs’ta dolan izin sürelerini bir kez daha uzatmak üzere çalışma yürütüyor. Açık cezaevlerinden bırakılan hükümlü ve tutuklular tarafından hem AKP’ye hem de MHP’ye çok sayıda “uzatma istemi” geldiği ifade ediliyor.

‘YENİ YAŞAM KURDUK’

Tutuklu, hükümlü ve yakınlarının “salgın süresince izinli sayıldıkları zaman içerisinde herhangi bir suça bulaşmadıkları, yeni bir yaşam kurdukları, kimilerinin ticaretle uğraştığı kimilerinin de aile kurduğu” gerekçeleriyle söz konusu düzenlemenin uzatılmasını istedikleri belirtiliyor. AKP ve MHP’nin de süreyi uzatmak için “formül aradığı” ifade ediliyor. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın “suça bulaşmayanlar” için yeniden düzenlenebileceği de tartışılıyor.

Kulislerde, “iktidarın 31 Mayıs tarihini uzatmak istemesi ‘seçim affı’ olarak” yorumlanırken, iktidar kanadı “muhalefetin de sürekli açık cezaevlerinden izinli çıkanlar ile ilgili çağrı yaptığını” anımsatıyor. Muhalefet kanadında ise “benzer istemlerin muhalefete de geldiği” belirtilirken “iktidarın bu konuda atacağı herhangi bir adıma karşı çıkılmayacağı” yorumları yapılıyor.