CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkumiyet kararı sonrası konuştu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şahitlik yaptığı nikahta hakkında verilen hapis cezası üzerine konuştu. Kaftancıoğlu, "Neyine güvenip de korkmuyorsun diye soruyorlar, buralardaki sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Levent Turhan Gümüş ve Betül Sinanoğlu çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahtan sonra konuşan Canan Kaftancıoğlu, "kötülüğü iktidarda tutmak isteyenlere karşı sevgi ve umuda güvendiğini" söyledi.
"SEVGİYE, DUYGUYA VE YOLDAŞLIĞA GÜVENİYORUM"
Kaftancıoğlu, "Yüzyıllardır kötülüğü iktidarda tutacağını zannedenler var. Ama kötülüğün iktidarlarına rağmen sevgi hep burada, umut hep burada ve bir aradalık burada olunca, bizler buralardan duygumuzu, düşüncemizi, örgütlenmelerimizi alınca bana soruyorlar, 'Ey kadın neyine güvenip de korkmuyorsun?' diye, buralardaki sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum. İşte o yüzden kendimizi hem o kadar mutlu hem de güçlü hissediyorum" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onanmıştı. Kaftancıoğlu'na, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onanmıştı.
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