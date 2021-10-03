Salgında BİM'in kârı yüzde 25, Şok'un kârı yüzde 71 arttı

03 Ekim 2021 Pazar, 14:18

İktidarın raflardaki pahalılığın "nedeni" olarak gösterdiği zincir marketlerin pandemi döneminde kârlarına kâr eklediği belirlendi. Korona virüsü döneminde market zinciri BİM'in kârını yüzde 25,6 oranında, Şok'un ise yüzde 71,6 oranında artırdığı görüldü. Dünyaca tanınmış büyük zincir marketlerde de yıllık kar oranları yüzde 25 civarında bulunuyor.

BİM’in 2021 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, marketin 2020 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 128 milyon lira olan net kârı, 2021 yılın ilk 6 ayında 1 milyar 416 milyon liraya çıktı. BİM’in 2020 yılı net kârı 2 milyar 607 milyon lira oldu.

ŞOK'UN NET KARI 388 MİLYON LİRA

Şok’un 2021 yılı için çeyrek raporunda da, 2020 yılı ilk 6 ayında 81 milyon lira olan net kâr, 2021 yılı ilk 6 ayında 139 milyon liraya çıktı. Rapora göre, Şok’un 2020 yılı net kârı ise 388 milyon lira olarak açıklandı.

Türkiye'de neredeyse her mahallede bulunan bu marketlerden A101’in sitesinde ise faaliyet raporu yer almadı.

Artan enflasyon karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor” demiş, Ticaret Bakanlığı marketlerde denetim yapmaya başlamıştı.