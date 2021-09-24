Zincir market emekçileri toplanıyor: 'Mobbing market işçisinin kaderi değil!'
Market işçilerinin uğradığı hak gaspları, özellikle pandemi sürecinde daha da arttı. İşçiler, salgının getirdiği krizi emekçinin üzerinden kazanarak atlatmaya çalışan patronlara karşı sendikal mücadelelerini savunmak için sahaya iniyor. "İşten çıkarma tehdidi de, mobbing de kaderimiz değil" diyen zincir market işçileri, 26 Eylül Pazar günü 16.00’da Kadıköy’de toplanıyor.
Market işçileri, pandemi döneminde artışa geçen 'hak gaspları' için sokağa inme kararı aldı.
A101, Bim, ŞOK, Tanzim Market, Onur Market ve tüm market işçilerinin yaşadıklarını gündeme taşıyan Mağaza Market-Sen, bu sefer Kadıköy’de işçilerle bir araya geliyor.
Mağaza Market-Sen 26 Eylül Pazar 16.00’da Kadıköy’de "Market işçileri kürsüsünü kuruyor" diyerek toplantıda buluşacak.
Mağaza Market-Sen yapılan toplantı çağrısı şu şekilde:
"Biz her sabah marketlerin kapısını açanlarız. Ürünleri raflara dizeriz. Etiketleriz, sayımını yaparız. Uzun saatler boyu hiç oturmadan çalışırız. 'Asgari ücretle asgari hayat yaşa' der bize patronlar. Her kasa açığı bizim ekmeğimizden kesilir ama fazla mesaimizi alamayız. Ne zaman hakkımızı istesek bize kapıyı gösterirler: 'Beğenmiyorsan git' derler. İşten atma tehdidi de mobbing de market işçisinin kaderi değil.
Biz 1 buçuk milyonu aşkın market işçisiyiz. Hepimizin derdi bir olduğu gibi çözümümüz de bir. Çözüm market işçilerinin her mağazada birliğini kurmasından geçiyor.
A101, ŞOK, BİM, Tanzim Market, Onur Market… ve her gün emek veren market işçileriyle buluşuyoruz. Sorunlarımızı birlikte konuşalım, birliğimizi nasıl kuracağımıza birlikte karar verelim.
İlk adımı atalım. Market işçilerinin buluşmasında bir araya gelelim. Mağaza Market-Sen senin sendikan, senin kürsün!
26 Eylül Pazar günü 16.00’da Kadıköy’de tüm market işçileri ile toplantımızda bir araya geliyoruz.
Toplantı yerimizin adresi için 0541 594 79 26 numaralı telefonumuzdan tüm işçiler bize ulaşabilir.
İstanbul dışındaki sendika üyelerimiz ve market işçileri, online olarak toplantımıza katılabilecektir."
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