Salıcı’dan Bakan Ersoy’a sert suçlamalar: 'VGM, bir yandaşa daha köşeyi döndürüyor'

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) uygulamalarına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Salıcı, kamuya ait taşınmazlar ve kültürel miras alanları üzerinden “yandaşlara kaynak aktarıldığını” iddia etti.

Salıcı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi ve İzmir Meslek Fabrikası gibi bazı yapıların “vakıf malı” denilerek VGM’ye devredildiğini hatırlatarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, çok sayıda kamu işini eniştesinin şirketlerine verdiğini öne sürdü.

Bu sürecin sadece bir mülkiyet değişikliği olmadığını savunan Salıcı, "VGM, bir yandaşa daha köşeyi döndürüyor" ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR İŞLERİ ‘ENİŞTE’YE” İDDİASI

Sosyal medya X hesabından konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, müzecilik faaliyeti adı altında Ayasofya, Efes, Galata Kulesi, Kızkulesi, Atatürk Kültür Merkezi, Şerefiye Sarnıcı, Göbeklitepe, Zelve Açıkhava Müzesi, Polatlı Gordion Müzesi'nin işlerini, eniştesi Mehmet Uğur Esin’in şirketlerine verdiğini öne sürdü.

Oğuz Kaan Salıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yerebatan Sarnıcı… İzmir Meslek Fabrikası… Galata Kulesi… Ve daha niceleri…

Hop... “Burası vakıf malı” diyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) bağlıyorlar.

Hangi VGM? Milli savaş gemimiz MİLGEM’i üreten Milli Savunma Bakanlığı şirketi ASFAT, genel müdürlük binası inşa etmesi için Ankara Etimesgut’ta VGM’ye arazi tahsis etti. VGM ne yaptı? Önce binayı inşa etti. İçine güzelce bir konferans salonu döşedi. Sonra da konferans salonunu AKP’li eski Pursaklar Belediye başkan yardımcısına kiraladı. Hem de ihalesiz şekilde. Şimdi orada lüks düğünler yapılıyor, davetler veriliyor. VGM, bir yandaşa daha köşeyi döndürüyor.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, “Vakıfların restorasyonları, hayır işleri bizim de içimizi rahatlatıyor” diyor. Rahatlatır tabii! Depremde zarar gören vakıf mallarının onarımı için pazarlık usulü ile düzenlenen ihaleleri kazanacak firmalar önceden belliyse… İhale bedelinin %10’luk komisyonu, yetkililerce gösterilen adreslere transfer edilirse beyefendinin içi rahatlar tabii.

Peki VGM kime bağlı? Kültür ve Turizm Bakanlığı’na. Yani siyasi sorumluluk kimin omuzunda? Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un.

Antalya Kundu’daki hazine arazisini otel yapmak için kendi şirketine peşkeş çeken Ersoy’un… Kamu ihalesinde sahte kefalet senedine göz yuman Ersoy’un… Deprem riski nedeniyle yıkımına karar verilen Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yeniden yapım işini otellerinin mimarına paslayan Ersoy’un… Müzecilik faaliyeti adı altında Ayasofya’da, Efes’te eniştesi Mehmet Uğur Esin’in şirketi Dem Müzecilik’i ihya eden Ersoy’un…

Yetmiyor, doymuyorlar. Yakında Pamukkale’deki Hierapolis Antik Kenti’ni de enişteye verecekler.

Peki, İBB’ye aitken VGM tarafından el konulan Galata Kulesi’ni ışıklandırma işi kime verildi? Bildiniz. Bakan Ersoy’un eniştesinin diğer şirketi Astel’e. Sadece Galata Kulesi mi? Kızkulesi, Atatürk Kültür Merkezi, Şerefiye Sarnıcı, Göbeklitepe, Zelve Açıkhava Müzesi, Polatlı Gordion Müzesi işleri de onda. Müzecilik eniştede, ışıklandırma eniştede, görüntüleme sistemleri eniştede. Enişte Bey; Trabzon’dan Bursa’ya, Konya’dan Adana’ya, Kütahya’dan Mersin’e, her yerde.

İşte zihniyet bu. İçinize siniyor mu?

Sonra da dönüp diyorlar ki… “Belediyelerde yolsuzluk olmasın”. Doğru. Olmasın. Sadece belediyelerde değil, hiçbir yerde olmasın.

Yolsuzluk; Merkezi yönetimde oluyor, Bakanlıklarda oluyor, Vakıflarda oluyor, Kamu ihalelerinde oluyor, Kamu arazilerinde oluyor, Kültürel mirasın işletilmesinde oluyor…

Peki, soralım o zaman: Ahlâk sırf belediyelere mi lazım?

Merkez, devletin omurgasıdır. Yerel yönetim de devletin o şehirdeki gözü, kulağı, elidir. Ne yazık ki gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir. Unutmayalım, balık baştan kokar…”