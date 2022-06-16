Saliha Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

DBP milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret ve yaralama', 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü' suçlarından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

AA
16 Haziran 2022 Perşembe, 16:15
Saliha Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca, 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.

Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.

Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.

Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.


Saliha Aydeniz DBP fezleke Adalet Bakanlığı
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