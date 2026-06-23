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Salihli Belediyesi'ne yönelik saldırıda yeni gelişme

Salihli Belediyesi'ne yönelik saldırıda yeni gelişme

23.06.2026 15:50:00
Güncellenme:
ANKA
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Salihli Belediyesi'ne yönelik saldırıda yeni gelişme

Manisa'da Salihli Belediyesi güvenlik personeli ile kapı önünde duran bir sokak hayvanına saldıran şahıs tutuklandı. Salihli Belediyesi, "Salihli Belediyesi olarak halkımızın huzurunu, personelimizin güvenliğini ve tüm canlıların yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu saldırının hukuki ve idari yönden sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

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Salihli Belediyesi, belediyenin güvenlik kulübesine, görevli personelin bulunduğu alana ve bina önünde bulunan bir sahipsiz hayvana yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"BU SALDIRININ HUKUKİ VE İDARİ YÖNDEN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün sabah saatlerinde belediyemiz güvenlik kulübesine, görevli personelimizin bulunduğu alana ve kapı önünde duran bir can dostumuza yönelik kabul edilemez bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırgan, güvenlik görevlilerimizin ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Belediye olarak güvenlik personelimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve zarar gören can dostumuzun yanındayız. Gerekli veteriner kontrolü, tutanaklar ve hukuki başvurular yapılmaktadır. Olayın faili olduğu belirtilen kişinin kamu görevlisi olması ayrıca düşündürücüdür. Bu nedenle ilgili kurumlar nezdinde idari soruşturma başlatılması için de gerekli girişimlerde bulunacağız.

Bizler hiçbir provokasyona kapılmadan, hiçbir inancı, kimliği ya da siyasi görüşü hedef almadan açıkça ifade ediyoruz: Siyasi sembollerle, nefret diliyle ve şiddetle kamu kurumlarına saldırı meşrulaştırılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne, CHP’li belediyelere ve CHP’li yurttaşlara yönelik uzun süredir sürdürülen haksız, hedef gösterici ve ötekileştirici dilin toplumda nasıl tehlikeli bir kutuplaşma yarattığını bugün bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Kamu hizmeti üreten belediyeleri ve bu belediyelerde görev yapan emekçileri düşmanlaştıran anlayış, ne yazık ki toplumun bazı kesimlerinde öfkeyi, saldırganlığı ve provokasyonu besleyen bir iklim oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanan bu saldırıyı yalnızca münferit bir olay olarak görmüyoruz. Olayın öncesiyle, arka planıyla, saldırganın amacıyla ve varsa yönlendiren, teşvik eden ya da cesaretlendiren unsurlarıyla birlikte tüm yönleriyle araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan şey öfke değil sağduyu; kutuplaşma değil birlikte yaşama iradesidir. Salihli Belediyesi olarak halkımızın huzurunu, personelimizin güvenliğini ve tüm canlıların yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu saldırının hukuki ve idari yönden sonuna kadar takipçisi olacağız."

ZANLI TUTUKLANDI

Öte yandan, ilçede bulunan bir camide din görevlisi olarak görev yaptığı öğrenilen şüphelinin olay sırasında bozkurt ve rabia işaretleri yaptığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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