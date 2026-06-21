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İzmir'de kına gecesine silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de kına gecesine silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

21.06.2026 09:29:00
Güncellenme:
AA
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İzmir'de kına gecesine silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ AYAZ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ümmühan D'nin saldırıyı düzenlediği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #Ödemiş #kına gecesi

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