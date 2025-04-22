Salim Güran'ın avukatı paylaştı: 'Nevzat Bahtiyar yoğun bakımda'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 18:03

Güncelleme: 22.04.2025 - 18:20

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış" ifadelerini kullandı.

'ŞU ANDA DURUMU İYİ'

Gazeteci Emrullah Erdinç, Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'ın müvekkilinin Adana Suluca Cezaevi’nde bulunduğunu ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılanması 25 Nisan'da devam edecek.