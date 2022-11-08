08 Kasım 2022 Salı, 11:00

Gazeteci ve yazar Avram Leyon tarafından 1947 yılında kurulan Şalom gazetesi 75 yaşında.

Türkiye Musevi cemaatinin önemli kurumlarında birisi olan Şalom gazetesi haftalık olarak İstanbul’da yayımlanıyor.

1947 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda "A lo tuerto tuerto, a lo dereço dereço/ Eğriye eğri, doğruya doğru" sloganı ile yayın hayatına başlayan Şalom, içeriğinde toplum ve cemaat haberleri, dış haberler, yaşam, kültür, sanat, eğitim, çevre, teknoloji ve sağlık konularında yazı ve haberlerin yanı sıra Yahudi dini ve geleneklerine dair bilgiler, görüş yazıları ve karikatürler bulunduruyor.

75'inci yılını kutlayan Şalom gazetesi çıkardığı özel sayısında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyet Bayramımızın 24. yıldönümünün hemen ertesinde yayın hayatına başlayan ŞALOM bu sene 75. yılını büyük bir mutluluk ve gurur ile kutluyor.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH’ İDEALİNE BAĞLI "

ŞALOM’un kurucusu ve başyazarı Avram Leyon, ilk sayıda yayınladığı ‘Niçin çıkıyoruz?’ başlıklı yazısında şöyle demişti:

'Türkiye’de yaşayan Musevilerin mühim bir eksikliğini tamamlamak için büyük fedakarlıklara katlanarak bu ufak gazeteyi çıkarıyoruz. Gazeteye Şalom - Sulh ismini vermekle, dünyayı kasıp kavuran harp felaketlerinden sonra, bütün dünyanın arzuladığı sulha, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ idealine bağlı olduğumuzu bir kere daha ifade etmiş oluyoruz… ŞALOM, memleket davalarında bitaraf bir görüşle düşünce ve anlayışlarını açıklamayı, hakikatten ayrılmamayı, "eğriye eğri doğruya doğru" demeyi kendine şiar edinecektir…'

'EĞRİYE EĞRİ, DOĞRUYA DOĞRU' DEMEYE DEVAM EDECEK

ŞALOM 75 yıl önce kendine görev edindiği, gazetecilik ve habercilikte tarafsız olma düsturuna aynı titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır. ŞALOM, bugün de gazetecilik etik değerlerine uyarak hakikatin peşinde giden bir yayıncılık ilkesiyle okurlarıyla buluşmaktadır.

ŞALOM son yıllarda gerek toplumdan gerekse de geniş toplumdan da edindiği liyakat sahibi yazarların katılımıyla çıtasını her daim daha da yükseğe çıkarma uğraşında olup, gazete okuma kültürünün yok olmaya başladığı bir zamanın ruhunda basılı yayın olarak hayatta kalmaya devam etmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Türk Yahudi Toplumu’nun nüfusunun hızla azalmaya devam ettiği bir zamanda, türlü zorluklara rağmen toplumumuz için yetkin bir gazete olarak çıkmaya devam edecektir.

Bir cemaat gazetesinden çok daha fazla kapsamlı ve son tahlilde ulusal bir gazete olma evresinde olan ŞALOM, Türk Yahudi Toplumu’nu doğrudan ilgilendirecek bir haber yayıncılığı yaparken, aynı zamanda, tematik sayfaları sayesinde ülkemizin tüm vatandaşlarına yönelik, onlara dokunabilen bir yayıncılık felsefesi de gütmektedir.

75 yaşına gelmiş ŞALOM’un basılı kağıt formatında çıkmaya devam etmesi bağlamında, siz çok değerli okurlarımızın gösterdiği büyük ilgi ve desteğinin devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Sosyal medya platformlarının her birinde var olan ŞALOM, kağıt gazete okuma alışkanlıkları olmayan yeni nesillere de o mecralardan hitap etmeye devam edecektir.

ŞALOM ve ailesinin değerli üyeleri olan Şalom Dergi, El Amaneser, Panorama ve dijital yayınımız Şalom Turkey’nin, makulün ve barışın peşinde olan tarafsız ve objektif yayın ilkesi ile Türk basın tarihinde şimdiden önemli bir yere sahip olduğuna yürekten inanıyoruz.

Toplamda 100 kişiye varan ve büyük özveri ile çalışan gönüllü yazar kadromuz ile birlikte ŞALOM ailesi, büyük Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinden yola çıkarak, “Eğriye eğri, doğruya doğru” demeye her daim devam edecektir.

75. yılımızda ülkemizde ve bölgemizde barışı, güneşi, huzuru ve başarıyı görme dileğiyle,

75. yaşımız kutlu olsun…"