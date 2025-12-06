'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Adana’da Ali Çapar, sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerini oynadığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri paylaştı. 3 ay önce bu sahnelerin paylaşılması nedeniyle Müjde Ar'ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan Ali Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Polis merkezine çağrılan Ali Çapar’ın ifadesi alındı. Çapar, paylaşımları 3 ay önce eğlence amaçlı yaptığını, bunun bir suç olduğunu bilmediğini söyledi.

"TELİF ÜCRETİNİ ÖDEYECEK DURUMUM YOK"

Ali Çapar, yaptığı paylaşımların herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirterek talep edilme ihtimali olan telif ücretini ödeme gücünün olmadığını söyledi. Polise ifade vermeye gittikten sonra sosyal medya hesaplarındaki tüm içerikleri kaldırdığını anlatan Çapar, “Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Biz bu videoları eğlence olsun diye paylaşıyorduk. Müjde Ar’ın avukatları arabulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil. Ben Müjde Ar’ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü” dedi.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Son dönemlerde telif hakkının artan şikayetlerden biri olduğunu aktaran Avukat Nazlı Yılmaz, mağduriyetin giderilmesi adına yurttaşların sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Son dönemlerde vatandaşların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle ifade vermeye davet edildikleri, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve ara buluculuk başvurularının yapıldığı belirtiliyor. Başvuruların içeriğini, kişilerin kendilerine ait bireysel sosyal medya hesaplarında paylaştıkları video kesitleri, beğendikleri film sahneleri ve paylaştıkları şarkılar oluşturuyor. Bu paylaşımlar nedeniyle vatandaşlar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yaptırımların temel nedeni, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ihlal edilen haklar. Kanunun 25’inci ve 71’inci maddelerinde konuya ilişkin düzenlemeler bulunuyor. Kanunun 75’inci maddesinde, bir sanatçının eserine ait video klip gibi içeriklerin izinsiz paylaşılması halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak bireysel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar için kanunda istisna bulunduğundan, bu tür durumlarda hapis cezası uygulanmıyor. Buna rağmen, paylaşımların telif ve fikri hakları ihlal etmesi nedeniyle kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat talepli süreçler başlatılabiliyor. Konuya ilişkin yargılamalar devam ederken, vatandaşların zarar görmemesi için izinsiz içerik paylaşmamalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.