Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, güven mektubunu 84 gün sonra sunabildi: ‘Ülkemizin Suriye’deki itibarının göstergesi’

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya güven mektubunu önceki gün takdim etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından ilişkileri daha da güçlendirme mesajı verirken, ikilinin samimi pozları dikkat çekti.

‘ÜÇ AY BEKLETİLMİŞ DEMEKTİR’

Bunlara karşın güven mektubu takdiminin zamanlaması tartışma yarattı. Yılmaz, Şam Büyükelçiliği’ne 19 Kasım 2025’te atanmış, 22 Aralık’ta ise Şam’a giderek görevine fiilen başlamıştı. Yani Yılmaz, güven mektubunu Şara’ya, Şam’a gittikten 84, atandıktan 117 gün sonra sunabildi. İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı, emekli büyükelçi Ahmet Erozan, “Şahsının ve ülkemizin Suriye’deki itibarının göstergesi… Üç ay bekletilmiş demektir” yorumunu yaptı. Yılmaz, güven mektubunun bir örneğini ise Suriye geçici Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’ye 30 Aralık’ta sunmuştu.

SON GÜVEN MEKTUBU TAKDİMİ 10 ARALIK’TA YAPILDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabı incelendiğinde güven mektubu takdimlerinin bundan önce 10 Aralık 2025’te gerçekleştiği görülebiliyor. O gün Lübnan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) büyükelçileri Şara’ya güven mektuplarını sundu. Lübnan Büyükelçisi, atandıktan 47 gün sonra, Katar Büyükelçisi 50 gün sonra, BAE Büyükelçisi ise 95 gün sonra takdim gerçekleştirdi. 20 Ekim’de ve 6 Eylül’de de güven mektubu takdimleri oldu.

TÜRKİYE’NİN SİPAN HEMO SESSİZLİĞİ

Son dönemde Türkiye ile Suriye’nin ilişkilerinin iyi seyretmediği, savunma bakan yardımcısı atamasının da bunu gösterdiği değerlendirmeleri yapılıyor. Suriye, SDG ile 29 Ocak’ta yapılan entegrasyon anlaşması çerçevesinde, geçtiğimiz hafta, SDG’li Sipan Hemo’yu savunma bakan yardımcısı olarak atamıştı. Sipan Hemo, Semir Asu ismiyle Türkiye’de kırmızı bültenle aranıyor.

Hemo’nun isminin savunma bakan yardımcılığı için kulislere yansıdığı Şubat ayında, Millî Savunma Bakanlığı, “Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz” açıklamasını yapmıştı. MSB’den, Hemo’nun atanması sonrası herhangi bir açıklama gelmedi. Benzer şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz hafta iki basın toplantısı düzenledi; ancak bu konu Fidan’ın gündemine getirilmedi.