Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu açıkladı: HTŞ lideri Colani ile ilk 'resmi' temas

Yayınlanma: 16.12.2024 - 19:09

Güncelleme: 16.12.2024 - 19:15

Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için Türkiye harekete geçti. AFAD, 43 araç ve 120 personelle bölgede ve hapishanede arama faaliyetlerine başladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

"DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, “Dün Suriye Dış İlişkiler Temsilcisi ile görüştük. Yarın içinde hem başbakan hem muhalif lider Ebu Muhammed Colani (Ahmed eş-Şara) ile görüşeceğiz. Tabii kendileriyle çalışacağımız için görüşeceğiz. Bu biliyorsunuz geçici hükumet. Bu hükümette kısa vadede anayasa çalışmalarını tamamlayıp, kendi muhataplarıyla görüşüp demokratik süreci başlatmak konusunda açıklamaları var.

O çerçevede biz de kendilerine bu süreçte de destek olmaya çalışacağız. İlişkilerimiz başladı ama tabii ki bunları sakince götürmek istiyoruz. En büyük ihtiyaç ülkenin istikrarı ve özellikle yabancı saldırıların durması. Bu bölgede iç çatışma yok. Herhangi bir dış gücün buraya müdahale etmesine gerekte yok. Bu çerçevede mevcut meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık” dedi.

NE OLMUŞTU?

MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii ziyaretinin ardından terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani ile araç içerisinde yan yana yer aldığına dair görüntüler kamuoyunda gündem olmuştu.