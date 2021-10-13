Saman altından çıktı
Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, saman balyalarının arasına saklanan ve çalıntı olduğu belirlenen 139 bin lira, 8 adet çek ve 4 senet bulundu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde hırsızlık olduğu ihbarını alarak harekete geçti.
Ekipler, yapılan araştırma neticesinde hırsızlık öncesi, M.B. ve M.Ç. isimli şahısların söz konusu işletmeye keşif maksatlı geldiklerini tespit etti. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİLER
Şüpheliler M.Ç. ve M.B., birlikte kasayı açarak çıkan paraları M.B. isimli şahsa ait olan samanlıktaki saman balyalarının arasına sakladıklarını itiraf etti. Saman balyaları arasında yapılan aramada toplamda 139 bin 155 lira, 8 adet çek, 4 adet senet ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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