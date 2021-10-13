Altın fiyatları zirve yürüyüşüne başladı
Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle beraber Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 512,6 liradan güne başladı.
Saat 17.45 itibariyle 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 523 lirayı geçti.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 845 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 461 liradan satılıyor.
DOLARDA REKOR
Aynı dakikalarda dolar/TL 9,10 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, euro 10,52'den el değiştiriyor.
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