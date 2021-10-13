Son dakika: Dolar alev aldı, bir rekor daha

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:24

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası yükselişe geçen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'nin ardından yaptığı açıklamalarla da zirveyi gören dolar/TL kurunda hareketlilik sürüyor.

Dolar/TL, küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını değerlendirdiği bir dönemde Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlamasının da etkisiyle saat 15.20'de 9,07 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda euro 10,49'dan el değiştiriyor.

Gram altın 517, Çeyrek altın 845 liradan, yarım 1.690, Cumhuriyet altını ise 3.371 liradan satılıyor.

13 GÜNDE YÜZDE 8 KAYIP

TL'deki sadece Eylül ayı başından beri değer kaybı yüzde 8'e yaklaştı. Bu bile yaratacağı iki puana yakın geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi yüzde 20'li seviyelere tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon yüzde 19.58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. TL yılbaşından beri ise yüzde 18 seviyesinde.

BANKACILAR ENDİŞELİ

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL'de baskı yaratıyor.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar.