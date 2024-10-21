Saman balyası yüklü TIR'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan saman balyası yüklü tırın dorsesindeki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Saman balyası yüklü TIR'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:01

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Saman balyası yüklü tır içerisinde yapılan aramada, iç kısma zulalanmış ve ülkeye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili tır sürücü İ.Ç. gözaltına alınmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili sınır dışı işlemleri derhal başlatılmıştır. Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyoruz” denildi.


Etiketler: #göçmenler #göçmen kaçakçılığı #göçmen

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