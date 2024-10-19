Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Tutuklama kararı!
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte göçmen kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce kent girişinde yapılan kontrollerde kimliği olmayan 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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