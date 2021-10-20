Samandağ açıklarında hortum
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu mahallesinde denizde hortum çıktı.
Yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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