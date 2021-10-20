Samandağ açıklarında hortum

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.

İHA
20 Ekim 2021 Çarşamba, 11:25
Samandağ açıklarında hortum
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu mahallesinde denizde hortum çıktı. 

Yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.


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