Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan 'diktatör' çıkışı

19 Ekim 2021 Salı, 17:17

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı gerçekleştirdi.

Acemoğlu, “Geleceği inşa etmek dünya ve Türkiye için en önemli konulardan bir tanesidir. Kurumların gelişmesi, daha iyileşmesi, adil bir hale gelmeleriyle alakalıdır. Adaleti bir tek yargı kurumlarıyla anlayamayız. Her toplumun içinde olan anlaşmazlıkları tarafsız ve adil bir şekilde çözümlemek çok önemli. Aynı zamanda adalet için toplumun sosyal ve siyasal olarak katılımı da çok önemli” diye konuştu.

'DİKTATÖRLER KENDİ BAŞLARINA GİTMİYOR'

Acemoğlu, ''Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Türkiye liseyi bitirmeyenlerin oranının en yüksek olduğu ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Acemoğlu, “Bunun modern teknoloji çağında büyük bir bedeli var. Daha da önemlisi Türkiye’nin eğitim kalitesi OECD ortalamasına göre çok geride. Çok hızlı bir şekilde eğitim kalitesinin gelişmesi gereken bir ülkede bu gelişmeyi görmüyoruz. Hatta matematik ve bilim alanında geri gitme durumu var. Türkiye eşitsizliği çok fazla yaşayan bir ülke. 2000'li yıllarda kaliteli büyüme zamanında eşitsizlik de düşüyor. Ama kurumsallaşmanın geri gittiği dönemde eşitsizliğin artığını görüyoruz. Eşitsizlik problemi bir tek Avrupa veya Amerika’nın değil Türkiye’nin de problemi” ifadelerini kullandı.