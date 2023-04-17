Samandağ’da çocuk şenliği

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 04:06

Samandağ Belediyesi’nin yer, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin elektrik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de yiyecek desteği verdiği etkinlikte CHP Hatay İl Teşkilatı tarafından ayarlanan servislerle beş yüzden fazla çocuk, çadır kentlerden alınarak çeşitli oyun platformlarının kurulduğu alana getirildi.

Gönüllü palyaçoların, patlamış mısır ve pamuk şeker makinelerinin de olduğu ortamda uçurtma etkinliği de düzenlendi.

Gönüllülerin koordinasyonunu sağlayan Ethem İnal, “Bizim için en önemlisi çocukların yüzlerini güldürebilmekti. Başardığımızı düşünüyorum” dedi.

