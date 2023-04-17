Samandağ’da çocuk şenliği
Duyarlı yurttaşlar deprem bölgesini unutmuyor. Mersin deprem gönüllüleri, depremin en çok vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde çocuklar için oyun parkı oluşturdu.
Samandağ Belediyesi’nin yer, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin elektrik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de yiyecek desteği verdiği etkinlikte CHP Hatay İl Teşkilatı tarafından ayarlanan servislerle beş yüzden fazla çocuk, çadır kentlerden alınarak çeşitli oyun platformlarının kurulduğu alana getirildi.
Gönüllü palyaçoların, patlamış mısır ve pamuk şeker makinelerinin de olduğu ortamda uçurtma etkinliği de düzenlendi.
Gönüllülerin koordinasyonunu
sağlayan Ethem İnal, “Bizim
için en önemlisi
çocukların yüzlerini
güldürebilmekti.
Başardığımızı
düşünüyorum” dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'yi yüzde 40 gösteren MetroPOLL anketinde hata
- Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine sert eleştiri
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- Felakete 'rahmet' dedi: AKP'liler alkışladı
- Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'nun o ziyaretinin sırrı!
- Seçim sonrasına hazırlık: Bahçeli'nin B planı
- Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' iddiası