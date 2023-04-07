Samandağ’da yaşam nöbeti

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:06

Ağır yıkıma uğrayan Hatay Samandağ’da, enkazdan çıkan molozların yaşam alanlarına dökülmesine karşı çıkan yurttaşlar eylem yaptı.

Çadır kentlerin yanına ve tarım alanlarına dökülen molozların asbest taşıdığı için hem ciğerlere hem de toprağa zarar verdiğini kaydeden Samandağ halkı moloz döküm çalışmalarının bir an önce durdurulmasınıisteyerek yürüdü.

“Depremden kurtulduk, kanserden ölmek istemiyoruz” sloganlarıyla yapılan yürüşte valilik emriyle çok sayıda jandarma da yer aldı.

AVUKATTAN DARP İDDİASI

Samandağ’da önceki gün gerçekleşen jandarma müdahalesinde Avukat Ayteki Aktaş darp edildiğini iddia etti. Aktaş Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Gözaltı takibi yapmak üzere jandarma araçlarına gittim. Dört bir koldan pek çok kolluk ve amiri üzerime çullandı. Dakikalarca vurup, ters kelepçe yapıp, her türlü tehdit ve hakarette bulunarak işkence ettiler” dedi.