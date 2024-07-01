Samandağ’da trafik kazası: 3 yaralı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi’nde meydana geldi. 31 EJ 910 plakalı otomobil, yabancı plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi araç içinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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