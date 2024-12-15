Samandağ'ın kalbi kuvvetli rüzgâra dayanamadı...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde yer alan logodaki kalp sembolü kırıldı.

Samandağ'ın kalbi kuvvetli rüzgâra dayanamadı...
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:02

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyenin sahile yerleştirdiği Samandağ logosundaki kalp şeklindeki sembol, rüzgâr nedeniyle kırıldı. Kırılan sembol tamir için sökülerek atölyeye götürdü.

Samandağ Belediyesi'nin bir süre önce sahile yerleştirdiği logodaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı. Ekipler, sembolü sökerek atölyeye götürdü. Sembolün onarımı tamamlanınca, yeniden logoya eklenecek. 

 


Etiketler: #hatay #Samandağ

İlgili Haberler

Hatay'da acı olay... Anne ile üç çocuğunun cansız bedeni bulundu!

Hatay'da acı olay... Anne ile üç çocuğunun cansız bedeni bulundu!
‘Cansiparane’ sergisi, Hatay’da sanat eğitimi alan kız öğrencilere destek oluyor: Mozaikler ‘umut’ için

‘Cansiparane’ sergisi, Hatay’da sanat eğitimi alan kız öğrencilere destek oluyor: Mozaikler ‘umut’ için
Hatay'da acı olay: Servis ile çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

Hatay'da acı olay: Servis ile çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler