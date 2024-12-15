Samandağ'ın kalbi kuvvetli rüzgâra dayanamadı...
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde yer alan logodaki kalp sembolü kırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyenin sahile yerleştirdiği Samandağ logosundaki kalp şeklindeki sembol, rüzgâr nedeniyle kırıldı. Kırılan sembol tamir için sökülerek atölyeye götürdü.
Samandağ Belediyesi'nin bir süre önce sahile yerleştirdiği logodaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı. Ekipler, sembolü sökerek atölyeye götürdü. Sembolün onarımı tamamlanınca, yeniden logoya eklenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nevşin Mengü hakkında karar
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- MHP'den 'asgari ücret' önerisi
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu
- Müge Anlı'nın eşine yeni görev