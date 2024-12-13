Hatay'da acı olay... Anne ile üç çocuğunun cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:12

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:43

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Kökçü Ailesi'nden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Acil Durum Hastanesi'ne giderek tedavi görenler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ailenin zehirlendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz."