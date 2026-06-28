Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu'nda feci kaza: Cip yan yattı

Edinilen bilgilere göre, Kartal istikametine seyir halinde olan Range Rover marka cip, sürücü Fikren Tepe’nin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tek taraflı gerçekleşen kazada araç, yol kenarında bulunan sıralı beton bloklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cip yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tepe kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.