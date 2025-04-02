Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidinden pişkin talep: 'Hakkımdaki yakalama emri kaldırılsın'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 14:09

Güncelleme: 02.04.2025 - 14:09

Adana'nın Çukurova ilçesine Güzelyalı Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda, 40 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Yargılama aşamasında sanıkların yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Davayı gören Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkardı.

Mahkeme, sanıklardan İngiltere'de bulunduğu belirlenen Eda Aybaba Çelik'in Türkiye'ye iadesi için de Adalet Bakanlığı aracılığıyla bu ülkenin adli makamlarına yazı gönderdi.

"İNGİLTERE'DE DÜZENLİ BİR HAYATIM BULUNMAKTADIR"

Buna göre; sanık Eda Aybaba Çelik, mahkemeye dilekçe göndererek, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrine itiraz etti. Çelik, "yurt dışında ikamet etmesinin kaçma şüphesi doğurmayacağını ve tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu" öne sürdü.

Çelik, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Türkiye’den ayrılışım, suç isnadından önce gerçekleşmiş olup, yargılamadan kaçmak amacıyla değildir. Sabit bir ikametgahım ve düzenli bir hayatım bulunmaktadır. SEGBİS ile duruşmalara katılma taahhüdüm, kaçma niyetim olmadığını açıkça göstermektedir. Hakkımda çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasını, tebligatların tarafıma ulaştırılması için Mernis sisteminde kayıtlı olan yurt dışı adresimin dikkate alınmasını ve SEGBİS yoluyla savunma yapmama izin verilmesini, yargılamaya katkı sunmaya hazır olduğumun göz önünde bulundurulmasını; kaçma şüphesinin somut gerekçelerle desteklenmediğinden bu tedbirin ölçüsüz olduğunun kabulünü arz ve talep ederim."

"SAMİMİ OLMADIĞI 2 YILDIR YARGIDAN KAÇMASINDAN ANLAŞILIYOR"

Sami Bey Apartmanı'nında annesi, babası, iki kardeşi dahil ailesinden 17 kişiyi kaybeden Naim Emin Ünvar ise, sanığın talebini şöyle değerlendirdi:

"Bir bayramı geride bıraktık. Eskiden akraba gezip, ev ev ziyaretler yapardık. Ancak şimdi mezarları geziyoruz. Kendisi kurulu düzeninden bahsediyor; ancak yazdığı şeylerin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Samimi olmadığı da, iki yıldır yargıdan kaçmasından açıkça anlaşılmaktadır. Bu şarlatan oyunlarla davanın uzamasını istemiyoruz. Suçluların bir an önce yargı önüne çıkmasını ve cezalarını almasını talep ediyoruz."