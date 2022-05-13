Sami Karaören, gazetemizde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

13 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Yaşama önceki gün gözlerini yuman gazetemiz eski yazıişleri müdürü ve yazarı Sami Karaören’i (98) dün son yolculuğuna uğurladık. Uzun yıllar “Olaylar ve Görüşler” sayfasının yöneticiliğini yapan Karaören, yılmaz bir Türkçe savunucusu ve aydınlanmacıydı.

Karaören için yıllarca emek verdiği gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkez binasında tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili Ali Sirmen, vakıf yöneticileri Işık Kansu, Şükran Soner, Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, yazarlar Orhan Bursalı, Miyase İlknur ve genç meslektaşları katıldı. Törende avukat Celal Ülgen, hukukçu Turgut Kazan, yazar Ayşe Kulin, yazar Gülten Dayıoğlu ve Prof. Dr. Ayşe Kaypmaz yer aldı. Karaören, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Coşkun Özdemir de Karaören ailesine telefonla baş sağlığı diledi. Sami Ağabey’in ardından sevenleri duygularını anlattı:

"BİR DİL USTASIYDI"

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun: Değerli Cumhuriyet dostları ve değerli çalışma arkadaşlarım, bugün burada Cumhuriyet gazetesinin bugünkü duruma gelmesini sağlayan çınarlarından birisini daha sonsuza gönderiyoruz. O, Cumhuriyet gazetesini Cumhuriyet gazetesi yapan, 45 yıl gazetenin başyazarlığını yapmış olan Nadir Nadi ve Cumhuriyet’i bugün cumhuriyet değerlerinin, aydınlanma ilkelerinin savunucusu haline getiren temel çizginin kurucularından İlhan Selçuk’un çok yakın çalışma arkadaşı ve dostuydu. Değerli dostlarım, bugün gazetemizin birinci sayfasını yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü şunu söylemişler. “Sami Ağabeyi uğurluyoruz”. O hepimizin Sami Ağabeyi’ydi. Hepimizin üzerinde gayreti, çalışması ve emeği vardır. Uzun yıllar yazıişleri müdürlüğü yaptı. Efsane “Olaylar ve Görüşler” sayfasının yaratıcısıdır. O sayfada yetişen birçok yazarın da öğretmenidir. Sami Ağabey aynı zamanda bir Kuvayı Milliyeciydi, aydınlanmacıydı. Bir dil ustasıydı. Gerçek bir Türkçeciydi. Dil Kurumu’nun yöneticiliğini yapmıştı. Şimdi onu sonsuzluğa uğurlarken, Cumhuriyet’in bir çınarını da sonsuzluğa uğurluyoruz. Atatürkçü, aydınlanmacı, düşünür, edebiyatçı, yazar, değerli ağabeyimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Sonsuza giderken, hepimiz içtenlikle sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hepinize acınızı, ailenin acısını, dostlarının acısını, Cumhuriyet gazetesinin acısını, Cumhuriyet gazetesini yaratan, yapan genç yazarlarımız, meslektaşlarımızın acısını burada beraberce duyuyoruz.

"CUMHURİYET PROJESİ"

Cumhuriyet Vakfı Başkanvekili Ali Sirmen: Sami Karaören, benim yıllarca, sadece yan yana odalarda, aydınlanmacı, laik, demokratik Cumhuriyet için birlikte didindiğimiz bir mücadele arkadaşım değil, aynı zamanda, oğlu, kızı, damadıyla çok yakın dostluk ilişkileri içinde olduğum bir aile yakınımdı. Bu yüzden Sami Karaören’in benim hayatımda ayrı bir yeri vardı. Cumhuriyet devriminin, Fethiye’nin Kayaköyü’nden alıp Türkçeci bir aydınlanma neferi, bir Türk rönesansı eri yaptığı Sami Karaören, cumhuriyet projelerinden biriydi.

Mehmet Karaören (Oğlu): Hayatım Cumhuriyet gazetesinin parasıyla okutulan bir çocuk olarak geçti. Babamın gençliğinde gazeteci olarak girdiği Cumhuriyet’te, canlı bir tarih olarak bir hayat yaşandı. Yol arkadaşlarından Alev Ağabeyimizle, uzun yıllar birlikte çeşitli fraksiyonlara karşı da savaş verdiler. Cumhuriyet’e yapılan çeşitli politik saldırılara karşı da mücadele ettiler. Ama bugün Alev Ağabey’in ve Ali Sirmen’in konuşmaları da onlara cevaptır.

"GURURLANDIK"

Eren Karaören (Torunu): Bu kadar yıl sonra bizi buraya davet ederek ailecek gururlandırdınız. Dedemizin geçmişiyle, bu kadar güzel anılarla hatırlanması bizi çok mutlu etti. Hep hikâyeleriyle büyüdüm. Çok etkileyiciydi. Ege’nin bir köyünden tek okutulabilen çocuk... İstanbul’a geliyor ve Türkiye’nin o yıllardaki edebiyat tarihini oluşturan isimlerle beraber oluyor. Edebiyat ve düzgün Türkçe kullanma aşkıyla Cumhuriyet gazetesine geliyor. Burada hayatı geçiyor. Hayatını buraya adadığına ben çocukluğumun ilk yıllarında tanık oldum.

"ŞİİRE DE YÖN VERDİ"

Celal Ülgen (Avukat): Sami Karaören’in aslında herkesin bildiği yönleri var ancak hem Türk şiirinin hem Türk romanının hem Türk öyküsünün gizli eleştirmeniydi. Belki öykü, roman, şiir yazmadı ama edebiyatın bu üç dalında son derece yetkin ve son derece bilge bir kişilikti. Bu konudaki eleştirileriyle de Türk şiirine, öyküsüne, romanına yön verdi.

"BİR ÇINARIN KAYBI"

Ayhan Alkış (Eski Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü-Yakın arkadaşı): Sami benim ağabeyim oldu. Bana ışık tuttu. Bana ağabeylik yaptı. Cumhuriyet’in ikinci sayfasındaki yazıları düzenleyerek, beni de aydınlatan bir büyüğümdü. Aslında o bir Cumhuriyet büyüğüdür. Kaybı, Cumhuriyet’ten bir çınarın kaybıdır. Kendisini rahmetle anıyorum, ışıklar içinde uyusun.

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