Şamil Tayyar, Erdoğan'ın maaşını böyle savundu
AKP'li Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşını eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Tayyar, “Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin” dedi.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşının 2022 yılında 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükselmesi üzerine açıklama yaptı.
Twitter’dan paylaşımda bulunan AKP’li Tayyar, yurttaşın ekonomik krizle mücadele ettiği günlerde Erdoğan’ın maaşını eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Tayyar muhalefete, “Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin” diye seslendi.
Tayyar şunları belirtti:
“Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?"
Özellikle sözüm muhalif vekillere.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 8, 2022
Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam %14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız.
Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için %30.5 zam yapılacak.
Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin.
Ne dersiniz?
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