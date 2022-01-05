Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 zamlandı (Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?)
Yeni yılda asgari ücretli, memur ve işçinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 zamlandı.
Hayat pahalılığı devam ederken yeni yılda asgari ücretlilerin maaşı yüzde 50, memurların yüzde 30.5, emeklilerin ise yüzde 25.48 oranında zamlandı.
MEMURA YÜZDE 2,5 EK ZAM
Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde yüzde 50 zamla asgari ücret 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli aylığı da belli oldu. Memurlara yüzde 23'lük enflasyon farkı ve yüzde 5'lik dönem zammının yanında yüzde 2,5'da ek zam yapıldı. Böylece memur zammı yüzde 30,5 oldu.
ERDOĞAN'A YÜZDE 14.4 ZAM
2022'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 oranında arttı.
Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi.
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