Cumhuriyet’e konuşan Alevi sivil toplum örgüt temsilcileri samimiyet, uzlaşı ve birlik vurgusu yaptı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe “Biz bu tür siyasi tartışmaların içinde olmak istemiyoruz, bizim gündemimiz 2 Temmuz katliamı, Suriye’deki Alevi katliamı. CHP kendi iç problemlerini kendisi çözecektir” dedi.

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu (KAB-FED) Genel Başkanı Muharrem Erkan da “Kılıçdaroğlu kendi açısından mahkemenin vereceği kararlar doğrultusunda atılabilecek adımlar ve ihtimaller üzerinden görüş beyan etmekte. ‘Bu olmaz, yanlıştır’ tavrının yerine burada bir konsesus sağlayıp ülkeyi daha laik, demokratik ve sosyal, hukuk devleti yapabilme konusunda herkesin omuz omuza vermesi gerektiği bir dönemdeyiz. Muhalefetteki tüm partilerin ülkedeki antidemokratik uygulamalara karşı ortak ses yükseltmeli ve bir araya gelmeli” dedi.

SAMİMİYETE DAVET

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin kendi iç dinamiklerinin yaşanan süreci çözmesi en doğru olanıdır. Biz Alevi örgütleri olarak birlikte yaşama, toplumsal yüzleşmeyi, demokratik, laik bir anayasayı hep dile getirdik. Vakıf olarak bu konuda sempozyum yaptık. Her yıl 3 Temmuz’da Çorum’da katliamlarla yüzleşmeyi talep ediyoruz. Barış, demokrasi konusunda bedeller ödemişiz, herkesi samimiyete davet ediyoruz.”

'KİRLİ OYUNU BOZABİLİRSİNİZ'

Alevi aydın, gazeteci, yazar, kanaat önderleri ve dedeler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu. Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı: “İktidar, CHP’de yönetim değişikliğinin yaşandığı 38. kurultaya ilişkin tartışmaları fırsata çevirmek istiyor. Bu amaçla, 30 Haziran’da görülecek davada kurultayı yok sayacak ‘mutlak butlan’ ya da kayyum atama şeklinde bir mahkeme kararı çıkartmayı hesaplıyor. CHP örgütü çökertilmek, böylece yükselen toplumsal muhalefet dalgası kırılmak isteniyor. Saray, bu durumda CHP’de büyük bir moral yıkımın yaşanacağını ve toplumsal muhalefet dalgasının sönümleneceğini öngörüyor. Kılıçdaroğlu’nu iktidarın siyasal ömrünü uzatmayı amaçlayan bu kirli oyunu bozmaya çağırıyoruz.”