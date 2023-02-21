'Şampiyon Melekler'in karikatürünü çizmişti... Alireza Pakdel: 'Ben artık onlara yürekten bağlıyım'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 04:00

Türkiye’deki depremde Adıyaman İsias Otel enkazında yaşamını yitiren KKTC’li voleybol kafilesi “Şampiyon Melekler”in simge karikatürünü çizen İranlı karikatürist Alireza Pakdel Cumhuriyet’e konuştu.

Eşinin eğitimi nedeniyle KKTC’de bulunan 150’den fazla uluslararası ödüllü Pakdel, acı haberi alır almaz hissettiği derin acıyı kâğıdına yansıttığını belirterek “Aileler için bir şey yapmak istedim. İnsan olarak yardım etmek istedim” dedi.

ANIT İÇİN ESİNLENİLECEK

KKTC’li “Melekler Takımı” için yapılması planlanan anıta da ilham kaynağı olması beklenen karikatürü çizen Alireza Pakdel, ilk aklına gelenin sporcuların ruhlarının büyüklüğü olduğunu kaydederek “Onları o sporu yaparken göstermek istedim. Bu kadar büyük bir etkisi olacağını tahmin etmemiştim. İlk başlarda burada kendimi göçmen olarak hissederken kendimi artık KKTC’ye ve bu millete yürekten bağlı hissediyorum” diye konuştu.

