Şampiyona altın kemer vermemişti: Hem partisinden hem koltuğundan oldu

Adana'da Geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı'na 910 gramlık 24 ayar altın kemeri vermeyen ve mahkeme sonucu haczedilen Karaisalı Belediyesi'nin başkanı Saadettin Aslan, MHP'den aday gösterilmedi. Aslan bağımsız girdiği seçimi de kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:09
Şampiyona altın kemer vermemişti: Hem partisinden hem koltuğundan oldu
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı.

Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi.

SPORCU DAVA AÇTI

2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşleri’ni pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. Güreşler, 2020 yılında ise Covid 19 salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından 2021'de düzenlenen Karakucak Güreşleri’ni yine İbrahim Bölükbaşı kazandı.

Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, pandemi nedeniyle müsabakalara bir yıl ara verildiği gerekçesiyle İbrahim Bölükbaşı’na verilmedi. Milli sporcu belediyeye dava açtı. Yargılama sonucunda kemerin Bölükbaşı'na verilmesine karar verildi. Karaisalı Belediyesi kararı istinafa taşıdı. Pehlivanın avukatı belediyenin bir dairesini haczettiklerini ifade etti. Avukat Aydın, "Bizden önce de haczedilmiş. Biz 23'üncü sırada bekliyoruz" dedi.

MHP ADAY GÖSTERMEDİ

2014 ve 2019’daki seçimlerde MHP'den Karaisalı Belediye Başkanı seçilen Saadettin Aslan, 31 Mart seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi.

Seçimlere bağımsız giren Aslan, 18 bin 136 seçmenden 3 bin 963'ünün oyunu aldı. Arslan, partisine rakip olup yüzde 25,43 oy oranına ulaştı. İlçenin yeni belediye başkanı yüzde 44,76'lık oy oranıyla MHP'nin adayı Bekir Şimşek oldu.


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