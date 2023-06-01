Şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına dalan sürücü serbest bırakıldı
Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobiliyle taraftarların arasına girip 3 kişinin yaralanmasına neden olan Yusuf Y. (21) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Galatasaray'ın, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı- kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.
Altay Caddesi'nde de yolu araç trafiğine kapatan taraftar meşale yakıp marşlar söyledi. Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı otomobil, kalabalığın arasına girerek taraftarlardan Nehir Ezgi V. (20), Samet E. (19) ve Buğra E.'ye (22) çarptı.
Kalabalık, sürücü Yusuf Y.'yi durdurarak otomobilden indirmek istedi. Taraftarların arasında manevralar yapan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Grubu sakinleştiren polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaçan Yusuf Y., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Yusuf Y.’nin ifadesinde, bir yakınının hasta olduğunu, onu hastaneye yetiştirmek için kalabalığın arasından geçerken korna çaldığını, toplanan taraftar grubu otomobile saldırınca hızla oradan uzaklaşmak için manevra yaptığını söylediği öğrenildi.
Sürücü Yusuf Y., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesinin ardından polis merkezinden serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Nehir Ezgi V., Samet E. ile Buğra E. de taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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