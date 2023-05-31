Ankara'da şampiyonluk kutlamasında döner bıçaklı, sopalı kavga!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:23

Güncelleme: 31.05.2023 - 07:24

Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, Kızılay başta olmak üzere başkentin birçok noktasında kutlama yaptı.

Kutlamalar sırasında trafikte otomobille seyir halinde olan 2 Ankaragücü taraftarı ile şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

Ankaragüçlü taraftarın otomobilini durdurması ile bazılarının elinde sopalar olan Galatasaraylı taraftarlar otomobile saldırdı.

DÖNER BIÇAKLARIYLA ARAÇTAN İNDİLER

Sonrasında otomobilinden elinde döner bıçağıyla inen Ankaragücü taraftarı, döner bıçağını karşısındaki kalabalığa doğru savurmaya başladı. Olay yerinde bulunan bekçilerin bıçaklı saldırgana hızlı müdahalesi sayesinde yaralanan olmadı.