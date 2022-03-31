Samsun Atakum’da yapılmak istenen Millet Kıraathanesi projesine üçüncü dava
Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek, Yalı Kafe alanına yapılması planlanan Millet Kıraathanesi projesiyle ilgili üçüncü davayı açtı. Açılan davada üç katlı planlanan Millet Kıraathanesi’nin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu savunuldu.
CHP’li Atakum Belediyesi’nin kullanımındayken 31 Mart yerel seçimleri sonrası İller Bankası tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Yalı Kafe alanına, Millet Kıraathanesi projesi hazırlandı.
5 bin 727 metrekare alana inşa edilecek projenin sözleşme bedeli ise 46 milyon 45 bin 450 lira. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek, proje ile ilgili üçüncü davayı açtı. Açılan davada üç katlı planlanan Millet Kıraathanesi’nin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. CHP’li meclis üyeleri planın yürütmesinin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
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