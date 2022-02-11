CHP’li Atakum Belediye'nde müdür olarak görev alan kişi memur olarak atandı
Atakum Belediyesi'nde geçmişte özel kalem müdürü olarak görevli Bayram Çelik, unvan değişikliği sınavına girmeden fen işleri müdürlüğüne atandığı tespit edildi.
Samsun’da CHP’li Atakum Belediye Başkanı Deveci, kendisinden önce üç dönem başkanlık yapan CHP’li Metin Burma’nın 11 yıl önce yaptığı bir unvan değişikliği kadrosunu iptal ederek müdürü memur olarak atadı.
Burma döneminde, özel kalem müdürü olarak görevli Bayram Çelik’in, unvan değişikliği sınavına girmeden 2011 yılında fen işleri müdürlüğüne atandığı tespit edildi. CHP’li Cemil Deveci, hatalı olduğu iddia edilen atamadan kaynaklanan yasal faiziyle birlikte 343 bin liranın, Metin Burma, eski özel kalem müdürü Bayram Çelik ve eski insan kaynakları müdürü İsmail Apaydın’dan tahsil edilmesine karar verildi.
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