Samsun Bafra’da kaza: 6 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 08:51
Samsun Bafra’da kaza: 6 yaralı
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Feci kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hanife D. idaresindeki 55 ALC 439 plakalı otomobil, Sürmeli Mahallesi istikametinden seyir haline olan Muzaffer B.’nin kullandığı 55 ADV 866 plakalı otomobil ile Lengerli Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Nuray Y. (51), Aytekin B. (57), Semanur B. ve Mesude A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.  Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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