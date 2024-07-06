Samsun'da kaçakçılık operasyonu: Baba ile oğlu yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:28
Samsun'da kaçakçılık operasyonu: Baba ile oğlu yakalandı
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Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. (42) ile oğlu C.Ç'nin (22) ilçedeki marketlerinde sigara sarma makinesiyle makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Baba ile oğluna ait market ve ikamette arama yapan ekipler, tam otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, hava kurutma makinesi, dijital terazi, ?44 kilogram tütün, ?63 bin 200 boş, 9 bin 800 de dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyete götürüldü.


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