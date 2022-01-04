Samsun Büyükşehir Belediyesi 21/b yöntemiyle ihale verdi

04 Ocak 2022 Salı, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 11 adet kar bıçaklı kamyon alımı ihalesi sonuçlandı.

Savaş, salgın hastalık, acil ve özellikli işler için kullanılması gereken “21-B” yöntemiyle doğrudan temin pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in memleketinde faaliyet gösteren Tunalar Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi aldıt. Yaklaşık maliyeti 11 milyon 534 bin 768 TL 67 KR olan doğrudan temin pazarlık usulü yapılan ihalede sözleşme 11 milyon 098 bin 626 TL üzerinden imzalandı. İhaleye tek bir firma katıldığı için en yüksek teklif sözleşme bedeli olan 11 milyon 098 bin 626 TL ve en düşük teklif de sözleşme bedeli olan 11 milyon 98 bin 626 TL olarak kayıtlara geçti. Tunalar Şirketler Topluluğu, Trabzon Akçaabat’ta otomotiv, inşaat ve turizm alanlarında, bölgesel ve ulusal projeler yürütüyor.

İlgili madde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda açık ihale yerine pazarlık yönteminin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.