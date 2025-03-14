Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:12

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:12

Samsun'un Canik ilçesinde öğrencilerin okula bahçesine oyun parkı yapılsın isteği sonrası Canik Belediyesi, okula iki adet bank gönderdi. Kayda alınarak paylaşılan o video daha sonra silindi. Peki, Samsun Canik Belediye başkanı kim? Samsun Canik Belediyesi hangi partide?

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI KİM?

1972 yılında Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Almanya’da, lise öğrenimini Samsun İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Vatani görevini Yedek Subay olarak Van’da tamamladı.

Çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren sosyal, kültürel, sanatsal, sportif aktivitelerde ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

İlim Yayma Vakfı, İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği gibi gençlik ve eğitim alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı.

İnşaat, fotoğrafçılık, gıda ve giyim sektörlerinde ticari faaliyetler yürüten aile şirketini yönetti.

2001 yılında Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaya başladığı AKP’de Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve 2006 yılında gerçekleştirilen kongrede seçilerek Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.

31 mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilmiş olup, 5 yıllık görev süresi sonunda 2024 mahalli idareler seçimleri neticesinde tekrar belediye başkanı seçilmiş ve görevine devam etmektedir.

İBRAHİM SANDIKÇI'NIN ÖZEL HAYATI

İyi düzeyde Almanca, İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.