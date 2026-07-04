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Samsun'da 8 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

Samsun'da 8 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

4.07.2026 12:04:00
Güncellenme:
DHA
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Samsun'da 8 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda saat 08.00 sıralarında freni tutmadığı iddia edilen S.A. (57) yönetimindeki saman yüklü TIR’ın neden olduğu kazada 8 araç birbirine girdi.

4 otomobil, 2 TIR, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada B.S.’nin (33) kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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