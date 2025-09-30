Samsun'da acı olay... Kamyonetin çarptığı iki öğrenci kurtarılamadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 11:53:00
DHA
İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 13 yaşındaki Elif Naz Aslan ve Rabia Kaynar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 20.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

S.A.Y.'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan (13) ile Rabia Kaynar'a (13) çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik polislerinin ilk kaza raporunda kamyonet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' maddesinden, yayalara ise aynı kanunun 'yaya ışık ihlali' maddesinden kusur verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

