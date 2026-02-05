Samsun'da aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Ş.İ. (44) ve bir arkadaşı 3 Şubat akşamı Amasya'nın Suluova ilçesinde araçla polis uygulamasından kaçtı.

Ş.İ. Paşapınar mevkisinde kullandığı aracı terk ederek araziye doğru kaçarken araç içindeki diğer kişi gözaltına alındı.

Ailesinin de kayıp ihbarında bulunduğu Ş.İ. için Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince geniş çaplı arama çalışması yapıldı.

Ş.İ'nin son olarak görüldüğü bölgede arama kurtarma köpekleri ve dronla yapılan aramada Paşapınar Mahallesi mevkisinde Tersakan Irmağı'nda Ş.İ'ye ait cep telefonu bulundu.

Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Çeltek Mahallesi Köprüsü yakınlarından geçen ırmakta Ş.İ'nin cesedine ulaştı.

Ş.İ'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına sevk edildi.